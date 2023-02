Bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles haben sich die Hollywood-Stars einmal mehr in glamourösen Roben gezeigt. Bei der Veranstaltung im Fairmont Century Plaza stach aber eine auf dem roten Teppich besonders heraus: «Euphoria»-Star Zendaya (26). Sie präsentierte eine trägerlose rosa Robe, der Rock des Outfits war mit dreidimensionalen Blüten verziert. Insgesamt 190 der Stoffrosen sollen US-Medienberichten zufolge an dem Bustierkleid mit Schleppe von Valentino angebracht gewesen sein.