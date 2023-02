«Wahrscheinlich meine letzte Preisverleihung»

Anfang Februar hatte Applegate in einem Interview mit der "Los Angeles Times« über die Screen Actors Guild Awards gesagt: »Es ist wahrscheinlich meine letzte Preisverleihung als Schauspielerin, also ist es eine grosse Sache.« Sie fügte hinzu: »Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, um 5 Uhr morgens aufzustehen und zwölf bis 14 Stunden am Set zu verbringen.« Applegate war für ihre Rolle als Jen Harding in der Netflix-Komödie »Dead to Me« in der Kategorie »Beste Darstellerin in einer Comedyserie« nominiert. Den Preis gewann am Ende Jean Smart (71, »Hacks").