SAG-Awards-Nominierungen: Erneut kein Vorbeikommen an «Barbenheimer»

Mit jeweils vier Nominierungen führen die Filme von Greta Gerwig (40) und Christopher Nolan (53) die Liste an. In direkte Konkurrenz treten sie in den Kategorien «Bester Nebendarsteller» – hier sind Ryan Gosling (43) und Robert Downey Jr. (58) nominiert – sowie «Bester Filmcast» an. In dieser Sparte sind noch «Killers of the Flower Moon», «American Fiction» und «Die Farbe Lila» vertreten.