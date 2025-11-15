SAG Awards: Wichtiger Schauspielpreis bekommt neuen Namen

Das ist der Grund für Umbenennung der SAG Awards

Die nächste Verleihung, die für den 1. März 2026 geplant ist, wird erstmals unter dem vollen Namen «The Actor Awards presented by SAG–AFTRA» stattfinden. Daneben soll sich eigentlich nichts ändern. Erstmals waren die SAG Awards im Jahr 1995 verliehen worden, die Trophäe, die die Schauspielerinnen und Schauspieler erhalten, wurde laut der Gewerkschaft aber schon immer «The Actor» genannt. Die Entscheidung, die Verleihung umzubenennen, habe daher einfach Sinn ergeben.



«Wir wollten unserem heimischen und internationalen Publikum klarer vermitteln, worum es bei dieser Show geht – wir ehren Schauspieler aus Film und Fernsehen», heisst es auf der Webseite des Preises. Die Stars werden weiterhin von ihren Kolleginnen und Kollegen gewählt. Dies ist auch ein Grund dafür, warum die Auszeichnung einen solchen Stellenwert hat.