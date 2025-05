Saisonstart: Erste Details zu «Immer wieder sonntags» mit Stefan Mross

Live aus dem Europapark Rust

Die beliebte Musik– und Unterhaltungsshow wird auch in diesem Jahr wieder live aus dem Europapark Erlebnis–Resort in Rust übertragen. Jeden Sonntag um 10 Uhr können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf emotionale Momente, Musik und Überraschungsgäste freuen. Die Sendung läuft bis Ende August und ist sowohl im Ersten als auch in der ARD Mediathek abrufbar.