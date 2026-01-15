Sally Özcan ist verliebt: Influencerin zeigt ihren neuen Partner

Zudem erzählt sie, dass sie in der Zeit als Single viel über sich selbst erfahren habe. «Mein Herz durfte nach einer langen Zeit heilen. Ich bin bei mir angekommen und in einem Moment, in dem ich absolut nicht damit gerechnet hatte, kam er in mein Leben und ist geblieben», schildert sie die zurückliegenden Ereignisse. Nun könnte sie ihren Fans und Followern gar nicht sagen, «wie glücklich ich bin und wie sehr ich ihn liebe».