Im weinroten Gucci-Paillettenkleid

Salma Hayek begeistert auf dem roten Teppich in New York

Sie trug das aufregendste Kleid des Abends: Schauspielerin Salma Hayek erschien bei einem Charity–Dinner in New York in einer weinroten Pailletten–Robe mit Mega–Schlitz. Sowohl Fans als auch Ehemann François–Henri Pinault waren begeistert.