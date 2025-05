Salma Hayek erfüllt sich mit «Swimsuit»-Cover einen grossen Traum

Hätte ihr damals jemand vorausgesagt, dass sie mit 58 Jahren auf dem Cover landen würde, hätte sie die Person ins Irrenhaus geschickt, so Hayek–Pinault im Interview mit dem Magazin vor Ort beim Fotoshooting in ihrer Heimat Mexiko. Dort wurde sie am Strand des Luxusresorts Cuixmala von dem kolumbianischen Fotografen Ruven Afanador (65) abgelichtet. «Die Welt hat sich verändert und das ist aufregend.» Sie finde es bemerkenswert, dass es inzwischen für eine Zeitschrift wie «Sports Illustrated» in Ordnung und cool sei, «über 50 zu sein und sich immer noch nicht nur sexy zu fühlen, sondern auch frei zu sein und sich nicht wegen des Körpers zu verstecken».