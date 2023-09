Salma Hayek feiert Geburtstag: «Bin so glücklich, am Leben zu sein»

Salma Hayek ist 57 Jahre alt geworden und feiert das mit Bikini–Fotos auf Instagram. Auf den Schnappschüssen ist die Schauspielerin mit Sonnenhut, goldener Piloten–Sonnenbrille und knappem roten Bikini im Meer und am Strand zu sehen. Zu den Fotos schreibt sie an ihre 26,5 Millionen Follower: «Ich bin so glücklich, am Leben zu sein und so zutiefst dankbar für alles, mit dem ich gesegnet bin!»