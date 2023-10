Salma Hayek und Matthew Perry hatten eine «besondere Verbindung»

Matthew Perrys wohl bester Film

Hayek sei im vergangenen Jahr sehr berührt davon gewesen, als Perry in einer Instagram–Story angemerkt hatte, «wie sehr er ‹Fools Rush In› geliebt hat und dass er dachte, dass der Film, den wir zusammen gemacht haben, wahrscheinlich sein bester Film war». Im Laufe der Jahre hätten die beiden sich gerne an damals zurückerinnert – «mit einem tiefen Gefühl der Nostalgie und Dankbarkeit für diese bedeutungsvolle Zeit in unserem Leben». Ihrem Beitrag hat Hayek auch einen Screenshot ebenjener Story angefügt.