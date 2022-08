Zafar Rushdie gab darüber hinaus bekannt, dass der «übliche kämpferische und aufsässige Sinn für Humor» seines Vaters intakt geblieben sei. Rushdie liegt mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus in Pennsylvania. Die Attacke auf ihn ereignete sich auf offener Bühne bei einem Literatur-Event in Chautauqua im US-Bundesstaat New York. Laut Polizei erlitt der Schriftsteller Stichwunden am Hals und in der Brust. Sein Agent teilte mit, dass Rushdie «wahrscheinlich ein Auge verlieren» werde. Zudem seien die Nerven in seinem Arm durchtrennt worden, «seine Leber wurde durchstochen und beschädigt».