Salman Rushdie will Messerattacke in Buch verarbeiten

Seit der Veröffentlichung seines Werks «Die satanischen Verse» im Jahr 1988 wird Salman Rushdie (75) von religiösen Fanatikern verfolgt. Am 12. August 2022 stürmte ein junger Extremist während eines Vortrags des Schriftstellers im US-Bundesstatt New York die Bühne und verletzte ihn mit mehreren Messerstichen schwer. Rushdie überlebte diesen brutalen Anschlag nur knapp. Nach knapp sechs Wochen im Krankenhaus wurde er schwer versehrt entlassen, auf einem Auge erblindet und mit Bewegungsproblemen in seiner Schreibhand.