Salman Rushdie: ZDF überträgt Verleihung des Friedenspreises live

Rushdie möchte «auf Gewalt mit Kunst antworten»

Seit seines 1988 erschienenen Buchs «Die satanischen Verse» trachten radikale Islamisten nach dem Leben des Autors. Im August 2022 wurde Rushdie Opfer einer lebensbedrohlichen Messerattacke. Während eines Vortrags im US–Bundesstaat New York wurde er schwer verletzt. Seither ist Rushdie auf einem Auge erblindet. Den Angriff hat der Autor in einem neuen Buch verarbeitet, das den Titel «Knife. Gedanken nach einem Mordversuch» tragen und am 16. April 2024 in mehr als 15 Ländern, darunter auch in Deutschland, veröffentlicht wird.