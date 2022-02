Sam Dylan und Rafi Rachek suchen per Castingshow Mutter für ihr Baby

«Wer wird die Mutter unseres Kindes?» Mit dieser Frage startet ein Clip auf Instagram, den Reality-Star Sam Dylan (31) gepostet hat. Vorgestellt wird darin das bislang wohl ungewöhnlichste Casting-Format im deutschen Fernsehen. In der Show, die offenbar den Namen «All We Need Is Love» trägt, suchen Dylan und sein Partner Rafi Rachek (32) nach einer Frau, die ihnen den gemeinsamen Babywunsch erfüllen soll. Doch nicht nur das. «Uns war klar, dass wir nicht einfach eine Leihmutter nehmen möchten», so Dylan. «Wir möchten das Kind mit einer Frau zusammen grossziehen.»