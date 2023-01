Sam Mendes hält geschlechtsneutrale Oscars für «unausweichlich»

Zuletzt hatte Emma Corrin (27) die Debatte befeuert. Emma Corrin (Lady Di in «The Crown») identifiziert sich als nichtbinäre Person und hat im November 2022 geschlechtsneutrale Preiskategorien angeregt. «Es ist im Moment schwierig für mich, in meinem Kopf zu rechtfertigen, dass ich nicht-binär bin und in weiblichen Kategorien nominiert bin», sagte Corrin der BBC.