Sam Neill: Reunion mit «Jurassic Park»-Kollegen war sentimental

Sam Neill (74), Laura Dern (55) und Jeff Goldblum (69) lockten als Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Sattler und Dr. Ian Malcolm 1993 Millionen Menschen weltweit in die Kinos: Es war der Beginn der «Jurassic Park»-Reihe. 2022 feiert das Trio nun ein Comeback auf der grossen Leinwand. Die drei Paläontologen treffen in «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» erneut aufeinander. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Sam Neill über die Dreharbeiten inmitten der Corona-Pandemie und gerät über seine Co-Stars regelrecht ins Schwärmen.