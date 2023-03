Sam Neill: Robin Williams war «traurigster Mensch» den er je traf

Robin Williams (1951-2014) war der «traurigste Mensch», den Sam Neill (75) je getroffen hat. Dies schreibt der Neuseeländer in seiner gerade erschienenen Autobiografie «Did I Ever Tell You This». Die beiden Schauspieler lernten sich während der Dreharbeiten zu dem Film «Der 200 Jahre Mann» aus dem Jahr 1999 kennen.