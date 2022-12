Am 14. Dezember startet «Avatar: The Way of Water» von Oscarpreisträger James Cameron (68) in den deutschen Kinos. Die Hollywood-Stars Zoe Saldana (44) und Sam Worthington (46) werden in der «Avatar»-Fortsetzung erneut per Motion-Capture-Verfahren zu blauen Na'vi-Ureinwohnern des Mondes Pandora. Für die von ihnen gespielten Figuren Jake Sully und Neytiri hat sich in der Zwischenzeit einiges geändert: Sie sind Eltern geworden - und müssen ihre fünfköpfige Familie beschützen, als die Menschen nach längerer Abwesenheit mit mörderischen Absichten nach Pandora zurückkehren.