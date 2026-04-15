Samantha Fox wird 60: Sie prägte die 80er wie kaum eine andere

Ihr Idol wird zum Albtraum

Auf dem Weg zum Gipfel lernt Fox auch die Schattenseiten des Geschäfts kennen. Ausgerechnet einer ihrer Stars entpuppt sich als Albtraum. Anfang der 70er–Jahre macht US–Schauspieler David Cassidy (1950–2017) mit der US–Serie «The Partridge Family» Furore. Samantha Fox ist glühender Fan der Serie und erhält 1985 die Gelegenheit, Cassidy persönlich kennen zu lernen. Damals will er sein neues Album «Romance» in Grossbritannien durch eine PR–Kampagne mit Britanniens bekanntestem Model promoten – und das heisst Samantha Fox. Wie sie in der "Daily Mail« berichtet, lädt er sie im Mai 1985 nach einem Fotoshooting in ein Restaurant ein. Auf der Toilette lauert er ihr auf und belästigt sie sexuell, wie sie behauptet: »Es war ein Schock, schliesslich war er mein Idol. Er drückte mich gegen die Wand. Ich habe ihm mein Knie in den Unterleib gerammt.« Unabhängig davon fühlt sich Fox bereits zu Pin–up–Zeiten zu Frauen hingezogen, wie sie später erzählt: »Ich habe schon damals Frauen geküsst und es genossen." Bis zur ihrem Coming–out dauert es allerdings noch eine ganze Weile.