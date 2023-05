Der Regisseur wurde in den USA vor Gericht gestellt und später zu 90 Tagen Gefängnis verurteilt. Nach 42 Tagen wurde er freigelassen, ein Deal sah eine Bewährungsstrafe vor. Als sich abzeichnete, dass der Richter sich nicht an diese Absprache halten würde, floh Polanski über London nach Frankreich. 2009 wurde er bei einer Einreise in die Schweiz festgenommen und verbrachte zehn Monate hinter Gittern und in Hausarrest.