Weniger Kaffee in Schwangerschaft?

Samira und Serkan Yavuz: Das wollen sie bei Baby Nr. 2 anders machen

Serkan Yavuz und Samira Klampf werden zum zweiten Mal Eltern. In seinem Podcast «Badass Reality» spricht das «Sommerhaus der Stars»–Siegerpaar darüber, was sich bei Baby Nummer zwei ändern soll: Weniger Spielzeug für das Kind und weniger Kaffee für Samira in der Schwangerschaft.