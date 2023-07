Samsung Galaxy Unpacked: Das ist das neue Galaxy Z Fold 5

Gesünderes Leben, besserer Schlaf

Daneben hat Samsung neue Smartwatch-Modelle und Tablets vorgestellt. Die Galaxy Watch 6 Series gibt es in einer herkömmlichen und in einer Classic-Fassung. Fokus setzte der Konzern bei der Präsentation insbesondere darauf, dass die Uhren mit ihren Sensoren und neuen Funktionen Nutzerinnen und Nutzern dabei helfen sollen, gesunde Angewohnheiten zu entwickeln, um so unter anderem zusammen mit ausführlichem Feedback die Schlafqualität zu verbessern. Die Uhren - 40mm- und 44mm-Varianten bei der Galaxy Watch 6 sowie 43 mm- und 47 mm-Modelle bei der Galaxy Watch 6 Classic - sind ebenfalls ab sofort vorbestellbar und ab dem 11. August im Handel erhältlich, zu je nach Ausführung zwischen 319 Euro und 499 Euro.