Samu Haber hat sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert

Haber trage «den dritten Tag in Folge die gleiche Pyjamahose und Socken von meiner Grossmutter». Die Quarantäne lässt sich für ihn also offenbar gut aushalten. In Helsinki sei «wie überall alles geschlossen, also werde ich sowieso nichts vermissen». Er sei «froh, bereits zweimal geimpft» zu sein. «Netflix, Kerzen und die Teekanne sind alles, was ich brauche, und die einzigen lebenden Seelen hier sind Füchse, Rehe und ein paar Katzen», erzählt der 45-Jährige weiter.