Samu Haber plant gigantisches Konzert zum 50. Geburtstag

Samu Haber will 50. Geburtstag mit 10.000 Menschen feiern

Auf Instagram verkündete der Finne mit den Worten «Ein Geburtstag, eine Show» das Konzert, das am 2. April 2026 in der Max–Schmeling–Halle in der deutschen Hauptstadt stattfinden soll. «Ich habe in meinem Leben schon grosse Shows gespielt, aber diese wird sie alle übertreffen», schreibt er in einem Post auf seinem Blog. Offenbar wird sich alles um die Zahl 50 drehen: «50 ist ein tolles Alter, aber auch eine tolle Zahl für Champagnerflaschen auf der Bühne. Ich bin gespannt, wer mit mir alle Flaschen öffnet und alle damit bespritzt. Oder 50 Feuerwerkskörper. Und 50 ist auch eine sehr gute Zahl für Songs auf der Setlist. Ich habe noch nie 50 Songs an einem Abend gespielt.»