Samu Haber verabschiedet sich von «The Voice of Germany»

2024 hatte sich Haber, der als Frontmann der finnischen Rockband Sunrise Avenue bekannt wurde und eine Solokarriere startete, den dritten Sieg bei «The Voice of Germany» (auf ProSieben und in Sat.1) gesichert. Die gebürtige Amerikanerin Jennifer Lynn aus seinem Team konnte sich am Ende im Finale der Musikshow im Dezember durchsetzen. Er sass bereits in der dritten, vierten, sechsten und zehnten Staffel auf dem roten Stuhl und feierte im vergangenen Jahr nach vier Jahren sein Coach–Comeback. «Nochmals vielen Dank an euch alle, dass ihr meine sechste (!) Staffel wieder so fantastisch gemacht habt und dass ihr diesen finnischen Gastarbeiter mit so liebevollen Armen in eurer Welt aufgenommen habt», erklärt er in seinem neuen Instagram–Beitrag, in dem er eine Bilderreihe vom Finale 2024 teilte.