Samuel Koch bei Gottschalks letztem «Wetten, dass..?» zu Gast?

Samuel Koch (35) wird angeblich bei Thomas Gottschalks (73) letzter «Wetten, dass..?»–Ausgabe am 25. November in Offenburg zu Gast sein. Damit schliesst sich der Kreis für ein tragisches Kapitel der Geschichte der sonst so locker–leichten Samstagabendshow, die bis ins Jahr 1981 zurückreicht. 2010 trat Koch, unterstützt von seinem Vater, mit einer Wette an und verunglückte vor einem europaweiten Live–Publikum schwer. Nun kehrt Koch laut eines Berichts der «Bild»–Zeitung offenbar in die Show zurück, die sein Leben für immer veränderte.