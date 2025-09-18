Samuel Koch bei «Wetten, dass..?»: War es ein Arbeitsunfall?

«Wettkandidat bei ‹Wetten, dass..?› unfallversichert?»

Der 2. Senat des Bundessozialgerichts werde sich laut einer Mitteilung am 24. September ab 13:00 Uhr mit der Frage befassen, ob ein Wettkandidat bei «Wetten, dass..?» unfallversichert sei. Koch habe demzufolge bereits 2020 «die Feststellung des Unfallereignisses als Arbeitsunfall» beantragt. Bei den Vorinstanzen sei dies jedoch erfolglos geblieben – mit der Erklärung, dass ein «Versicherungsschutz als Beschäftigter oder ‹Wie–Beschäftigter›» ausscheide. Sein damals sechsköpfiges Team für die Wette, mit dem er den Beitrag organisiert habe, habe Kläger Koch zusammengestellt. So habe er «als sein eigener Regisseur agiert».