Samuel Koch bestätigt: Er wird erstmals Vater

Neun Jahre nach ihrer Hochzeit erfüllt sich für Samuel Koch (38) und seine Frau Sarah Elena (40) ein lang gehegter Traum: Das Paar erwartet sein erstes Kind. Wie Koch der «Bild»–Zeitung nun bestätigte, soll der Nachwuchs um den 20. Dezember in München zur Welt kommen.
«Am vergangenen Donnerstag waren wir doch ganz schön überfordert, als unser kleines (stetig wachsendes) Geheimnis gelüftet wurde», teilte der Schauspieler mit. Die Zeitung hatte bereits vergangene Woche über den Babybauch von Kochs Frau berichtet. «Wir sind sehr freudig aufgeregt und danken bereits jetzt für alle guten Wünsche», so der werdende Vater weiter.
«Ein Wunder»
Dass sich ihre Freude jetzt potenziere, mache das Glück noch grösser, erklärte Koch. «Damit wenden wir uns nun aufgeregt–erwartungsvoll der bevorstehenden stillen Adventszeit zu.» Weitere Details behielt das Paar für sich.
Über seinen Kinderwunsch hatte das Paar in den vergangenen Jahren immer wieder gesprochen. Im April sagte Sarah Elena Koch in einem RTL–Interview: «Ein Kind ist ja wirklich mit das schönste Geschenk, das es gibt, aber es ist immer noch ein Wunder.» Sollten sie dieses Geschenk noch bekommen, würden sie «bestimmt nicht nein» sagen. Jetzt ist es so weit.
Liebe, die am Filmset begann
Die Geschichte von Samuel und Sarah Elena begann 2014 in den Bavaria Filmstudios. Bei Dreharbeiten zur ARD–Telenovela «Sturm der Liebe» lernten sich die beiden kennen und lieben. Im August 2016 gaben sie sich nahe Samuels Heimatstadt Efringen–Kirchen in Baden–Württemberg das Jawort.
Samuel Koch sitzt im Rollstuhl, seit er sich im Dezember 2010 bei «Wetten, dass..?» schwer verletzte. Er war damals 23 Jahre alt. Trotz seines Schicksals verfolgte er seine Karriere als Schauspieler weiter. Seit dem vergangenen Jahr lebt das Paar in München, wo Koch zum Ensemble der Kammerspiele gehört.
Gemeinsam haben Samuel und Sarah Elena bereits zwei Kinderbücher veröffentlicht. Nun können sie ihr Wissen über Kindergeschichten bald am eigenen Nachwuchs erproben.