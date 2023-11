Samuel Koch: «Schauspielerei ist nicht für Menschen wie mich gemacht»

Welche Barrieren begegnen Ihnen bei der Arbeit und im Alltag am häufigsten?

Samuel Koch: Barrieren sind für mich nicht nur Stufen oder das Fehlen von Aufzügen, sondern vor allem die Hürden in den Köpfen. Barrierefreiheit ist somit eine Frage der Haltung. Ich begegne oft Menschen, die vorsichtig und skeptisch sind und vielleicht Angst vor dem Unbekannten haben und deswegen so eine «Hände in die Hosentaschen–Mentalität» an den Tag legen. Es ist nicht nur im öffentlichen Raum so, sondern auch in Theatern, dass Leute sagen: «Oh, das ist schwierig», «Nein, das geht nicht», «Hier haben wir jetzt ein Problem», «Das haben wir noch nie gemacht und dafür sind wir nicht versichert, »Ich darf nur Gegenstände transportieren und keine Menschen". Das ist manchmal schwierig und oft schade.