Erste Soap–Erfahrungen bei «Sturm der Liebe»

Für die gebürtige Braunschweigerin ist es nicht die erste Rolle in einer Daily. Von 2012 bis 2014 spielte sie die Rolle Sabrina Heinemann in «Sturm der Liebe». Dort lernte sie auch ihren heutigen Ehemann Samuel Koch kennen, der damals eine Gastrolle übernahm. Die beiden sind seit 2016 verheiratet. Weitere Rollen verkörperte sie etwa in «Die Rosenheim–Cops», «Das Traumschiff», «Die Passion» oder «Sachertorte». Darüber hinaus arbeitet Sarah Koch zweitberuflich als Stewardess und Sängerin. Ihr erstes Album «Bittersüsses Finsterlicht» erschien im Oktober 2021.