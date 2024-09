San Sebastian Film Festival: Pamela Anderson begeistert mit ihrem Look

2007 war der «Baywatch»–Star in «Blond und blonder» zuletzt im Kino zu sehen, mit der Hauptrolle in dem Independent–Drama «The Last Showgirl» feiert sie ihr Leinwand–Comeback. In dem Film von Regisseurin Gia Coppola (37), der beim 49. Toronto International Film Festival Weltpremiere feierte, spielt Anderson die Tänzerin Shelley, die seit über 30 Jahren bei einer der letzten verbliebenen Shows in Las Vegas auftritt. Als ihr gekündigt wird, muss sie sich endgültig von der Glitzerwelt verabschieden und in ein neues Leben starten. In weiteren Rollen sind Dave Bautista (55) als ihr Chef und Jamie Lee Curtis (65) als Kellnerin und beste Freundin zu sehen.