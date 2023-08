Sandra Bullock musste schon einige Schicksalsschläge verkraften

Tragische Ehe

Ihre schlimmste Beziehung dürfte aber die mit ihrem Ex-Ehemann Jesse James (54) gewesen sein, mit dem sie von 2005 bis 2010 verheiratet war und der sie mehrfach betrog. Dabei sah es so aus, als habe sie alles: Sie feierte 2010 mit ihrem Film «Blind Side - Die grosse Chance» gerade den Höhepunkt ihrer Karriere, erhielt als beste Hauptdarstellerin den Oscar und den Golden Globe. Ihre Ehe schien gut zu laufen, das Paar hatte gerade einen Sohn adoptiert. Bei den Preisverleihungen im Frühjahr 2010 schwärmte Bullock in den höchsten Tönen von James, er verfolgte ihre Reden gerührt und mit Tränen in den Augen. Bei den SAG-Awards im Januar rief sie ihm zu: «Ich liebe dich so sehr. Du bist heiss. Ich will dich!» Bei der Oscarverleihung im März dankte sie auf der Bühne ihrer verstorbenen Mutter, dass sie ihr diesen Mann geschickt habe. Knapp zwei Wochen später verwandelte sich Bullocks Glück in einen absoluten Albtraum: Es kam heraus, dass er sie gleich mit mehreren Frauen betrogen hat. Fast täglich gelangten neue schockierende Details von seinen Affären an die Öffentlichkeit.