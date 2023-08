Sandra Bullock (59) will sich an einem ganz besonderen Ort von ihrem verstorbenen Lebensgefährten Bryan Randall verabschieden. Die Schauspielerin möchte seine Asche auf einer Insel auf den Bahamas ins Meer streuen. Dies berichtet eine Quelle, die der Schauspielerin nahe stehen soll, gegenüber «Daily Mail». Randall war am 5. August 2023 an der Nervenkrankheit ALS gestorben. Er wurde 57 Jahre alt.