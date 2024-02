Sandra Hüller blickt gelassen auf die Oscarverleihung

Sandra Hüller, die für ihr Spiel im französischen Gerichtsfilm «Anatomie eines Falls» bei der 96. Verleihung der Academy–Awards am 10. März als «Beste Hauptdarstellerin» nominiert ist, spricht im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news über ihre Oscarnominierung, gibt Einblicke in die ungewöhnliche Produktionsweise von «The Zone of Interest» und verrät, warum sie während der Dreharbeiten am Rande des Konzentrationslagers Auschwitz abends nicht als Hedwig Höss ins Bett gegangen ist.