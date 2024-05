Sandra Hüller eröffnet das Filmfest München

Die deutsche Ausnahmeschauspielerin Sandra Hüller (46) eröffnet mit ihrem neuesten Werk das diesjährige Filmfest München. Am Abend des 29. Juni wird die DDR–Komödie «Zwei zu eins» an der Isar als Weltpremiere gezeigt, wie das Festival am Montag (13. Mai) per Pressemitteilung bekannt gegeben hat. Neben Hüller spielen in dem Film von Regisseurin Natja Brunckhorst (57) die deutschen Schauspiel–Stars Ronald Zehrfeld (47) und Max Riemelt (40) die Hauptrollen.