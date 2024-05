Sandra Hüller: Glanzvoller Auftritt beim Deutschen Filmpreis

Starker Auftritt von Sandra Hüller (46) beim Deutschen Filmpreis am Freitagabend – auf gleich mehreren Ebenen. Die Schauspielerin, die ihren Ikonen–Status spätestens mit ihrer Oscar–Nominierung als beste Hauptdarstellerin dieses Jahr zementiert hat, bezauberte auf dem Roten Teppich in einem relativ schlichten schwarzen Kleid – with a twist.