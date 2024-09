Sandra Hüller ist in Sachen Mode «vollständig verloren»

Anfang des Jahres gab es für Sandra Hüller einige Auftritte auf den berühmtesten roten Teppichen dieser Welt zu absolvieren. Für ihre Rolle in «Anatomie eines Falls» wurde sie in Frankreich mit einem César ausgezeichnet, zudem war sie für die Rolle sowohl für einen Oscar als auch für einen Golden Globe nominiert. Bei den BAFTA Awards 2024 war sie für «Anatomie eines Falls» als beste Hauptdarstellerin nominiert und für ihre Rolle in «Zone of Interest» als beste Nebendarstellerin. 2017 war sie als weibliche Hauptrolle im Film «Toni Erdmann» zu sehen, der bei den Oscars damals als bester fremdsprachiger Film nominiert war. Für diese Rolle erhielt sie unter anderem den Deutschen Filmpreis.