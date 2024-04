Sandra Hüller: Neuer Trailer zu «Zwei zu Eins» veröffentlicht

Sandra Hüller (46) spielt nach der schweren Oscar–Kost wieder in einer Komödie mit. Nach den internationalen Erfolgen des Historiendramas «The Zone of Interest» und des Justizdramas «Anatomie eines Falls» kehrt sie zurück in die Kinos. An der Seite von Max Riemelt, Ronald Zehrfeld, Ursula Werner, Peter Kurth, Martin Brambach, Uwe Preuss, Kathrin Wehlisch und Olli Dittrich spielt sie in der deutschen Freundschaftskomödie «Zwei zu Eins» von Regisseurin Natja Brunckhorst (57). Der Film kommt am 25. Juli 2024 auf die grosse Leinwand. Jetzt wurde erneut ein Trailer veröffentlicht.