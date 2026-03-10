Sandra Hüller und Ryan Gosling glänzen bei Weltpremiere in London

Partnerlook mit Co–Star

Ryan Gosling, der im Film den Astronauten Ryland Grace verkörpert, erschien in einem braunroten Nadelstreifenanzug mit breitem Revers und einem locker geknöpften roten Hemd im 70er–Jahre–Stil. Sandra Hüller, die im Film die resolute Eva Stratt spielt, entschied sich für eine voluminöse Robe in Smaragdgrün – und setzte damit auf Partnerlook mit ihrem Co–Star, der britischen Newcomerin Priya Kansara (31). Zu ihrem dramatischen Ballkleid kombinierte die deutsche Schauspielerin funkelnde Diamant–Ohrringe. Das Trio präsentierte sich als geschlossene Einheit und strahlte für die Fotografen.