Sandra Hüller verbreitet in neuem Film «True-ish» Fake News

Fake News! Dafür ist Sandra Hüller (46) in ihrem neuen Film «True–ish» zuständig. Die deutsche Schauspielerin, die für «Anatomie eines Falls» unter anderem für einen Oscar nominiert wurde, wird in der Satire die Hauptrolle spielen. Das berichtet das US–Branchenmagazin «Variety». Ihr ebenso Oscar–nominierter Kollege Colman Domingo (55) wird ebenso in Goran Stolevskis «Housekeeping for Beginners»–Nachfolger mitspielen.