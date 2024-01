Sandra Hüllers Weg zu den Oscars - und ihre Chancen auf den Goldjungen

Was bedeutet das für die Oscar–Chancen?

Hüllers Chancen auf eine Oscar–Nominierung standen dank «The Zone of Interest» und «Anatomie eines Falls» also grossartig. Ohne allzu pessimistisch in Richtung der tatsächlichen Oscarverleihung in der Nacht vom 10. auf den 11. März zu blicken, so muss dennoch festgehalten werden, dass sie eher Aussenseiterchancen auf den Sieg hat.