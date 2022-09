Sandra Maischberger fährt kein eigenes Auto mehr

Sandra Maischberger fährt gerne mit dem Taxi

Auch fahre sie manchmal mit dem Taxi: «Das hat den grossen Vorteil, dass ich dabei auch arbeiten kann, zum Beispiel, wenn ich in unser Studio nach Adlershof fahre.» Wenn sie selbst am Lenkrad sitzen würde, wäre das für die Moderatorin «verschwendete Zeit». Ausserdem könne man viel Taxi fahren, wenn man sich überlege, was ein Auto an Unterhalt koste. Abschliessend befindet die Talkmasterin: «Um in einer Stadt wie Berlin von A nach B zu kommen, braucht man wirklich kein eigenes Auto.»