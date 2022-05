Sandra: Von Millionen geliebt - und nun vergessen?

Comeback in Planung

Sandra hat auch Aktuelles anzukündigen: Sie geht demnächst mit Thomas Anders (59) auf USA-Tournee und hat u.a. Auftritte in New York, Chicago, Los Angeles und Houston. Dem schliessen sich Shows in Madrid, Craiova (Rumänien), Bratislava (Slowakei), Dortmund und Düsseldorf an. Und sie hat «Pläne, in den nächsten ein bis zwei Jahren neue Musik zu veröffentlichen».