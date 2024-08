Sandy Meyer-Wölden ist frisch verliebt und «sehr glücklich»

Für gewöhnlich steht im «Die Pochers – Frisch recyclt»–Podcast bei Podimo das bewegte (Liebes–)Leben von Komiker Oliver Pocher (46) im Mittelpunkt – beziehungsweise seine Trennung von Amira Pocher (31). In der neuen Folge sorgt aber Pochers Podcast–Partnerin und Ex–Frau Sandy Meyer–Wölden (41) für die Schlagzeilen. Denn erstmals spricht sie darin über die Tatsache, nicht mehr auf dem Single–Markt zu sein. Nachdem zuvor Liebesgerüchte aufgekommen waren, sprach Oliver Pocher diese nun im Podcast an und wollte von seiner Ex wissen: «Frisch verliebt, wie fühlen Sie sich?»