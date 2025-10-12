Sänger Ian Watkins im Knast getötet: Ex-Freundin meldet sich zu Wort

Sie hat «auf den Anruf gewartet»

«Das ist ein grosser Schock, aber ich bin überrascht, dass es nicht schon früher passiert ist. Ich habe immer auf diesen Anruf gewartet», erzählt Mjadzelics der britischen Zeitung «Daily Mail». Schon am ersten Tag im Gefängnis sei Watkins zur Zielscheibe geworden. Sie erklärte auch, dass sie sich vor einer Haftentlassung von Watkins gefürchtet habe. Sie habe immer Angst gehabt, dass er freikommen und sie aufspüren würde, erklärte Joanne Mjadzelics. Sie half damals dabei, den Täter zu überführen und leide bis heute unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). «Der Mann, in den ich mich verliebt habe, hat nie existiert. Er hat mich manipuliert, und der Mann, der heute im Gefängnis gestorben ist, war mir fremd. Ich habe ihn nie geliebt, er hat nur eine Rolle gespielt», sagt sie.