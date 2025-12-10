Sänger Jubilant Sykes stirbt nach Angriff: Polizei nimmt Sohn fest

Verletzungen deuten auf Messerattacke hin

Die Polizei reagierte am Montagabend auf einen Notruf von einer Person aus dem Haus, die einen «laufenden Überfall» meldete, wie die Polizei von Santa Monica in ihrer Erklärung mitteilte. «Die Beamten trafen schnell ein und nahmen Kontakt mit dem Anrufer auf, der sie in das Haus führte. Im Inneren des Hauses fanden die Beamten einen erwachsenen Mann, den 71–jährigen Jubilant Sykes, mit schweren Verletzungen, die auf eine Messerattacke hindeuteten», heisst es in dem Statement weiter.