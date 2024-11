Sänger Liam Payne soll kommende Woche beerdigt werden

Fast drei Wochen nach seinem tödlichen Sturz von einem Hotelbalkon in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires soll Liam Paynes Leichnam (1993–2024) in seine britische Heimat gebracht und dort in den kommenden Woche beigesetzt werden. Wie die argentinische Zeitung «La Nacional» aus Justizkreisen erfahren haben will, habe der Prozess für die Überführung des Leichnams von einem britischen Friedhof in Buenos Aires nach London bereits begonnen. Wie das Medium berichtete, stünden alle Dokumente für die letzte Reise des One–Direction–Stars bereit. Laut «The Sun» soll die Beerdigung dann in der St. Paul's Cathedral in seiner Geburtsstadt Wolverhampton stattfinden.