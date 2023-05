Sänger Nino de Angelo: «Ich will alles, nur kein Mitleid»

In den sozialen Medien zeigt sich der «Jenseits von Eden»-Interpret bis heute regelmässig mit alkoholischen Getränken, was einigen Fans Sorgen bereitet. «Ich kann aufhören, Alkohol zu trinken, aber ich kann auch wieder damit anfangen, ohne dass ich unter der Brücke lande», stellt de Angelo klar. Der Sänger hat darüber hinaus mit der unheilbaren Lungenkrankheit COPD zu kämpfen. Aktuell gehe es ihm gut, so der Musiker. Inwiefern sich die Erkrankung auf seine bevorstehenden Konzerte auswirken wird, warum er seine Karriere doch nicht an den Nagel hängen will und warum er drei seiner insgesamt vier Ehen als «unnötig» bezeichnet, erzählt Nino de Angelo im Interview mit spot on news.