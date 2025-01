Sänger Pharrell Williams eröffnet die Pariser Fashion Week

Als Kreativdirektor von Louis Vuitton hat Pharrell Williams (51) am Dienstagabend (21. Januar) die Pariser Fashion Week eröffnet. Wie die aktuellen Bilder aus der französischen Hauptstadt zeigen, präsentierte der Sänger Streetwear, die in Zusammenarbeit mit dem Musikproduzenten und Modedesigner Nigō (54) entstanden ist. Die Models liefen in Anzügen in Tweed–Optik, Bermudashorts, kurzen Bomberjacken und Cargo–Hosen über den Laufsteg.