Warum genau?

Kaiser: Weil ich in einer Branche arbeite, in der ich immer wieder verführt war zu glauben, dass ich grösser als andere und irgendwie unfehlbar bin. Erfolg und Applaus sind etwas Wunderbares; beides kann dir aber auch zu Kopf steigen und dich negativ verändern. Am Ende sind wir dann aber doch alle nur kleine Menschlein, die sich zuweilen viel zu wichtig nehmen. Am eigenen Leib erfahren zu müssen, wie zerbrechlich unser aller Leben sein kann, hat mich ebenfalls demütig werden lassen.